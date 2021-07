Kontrola poselska w PLL LOT. Konferencja polityków Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o prawa pracownicze i akcję „LOT do domu”

Już wczoraj podczas konferencji po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w KPRM posłowie zapowiadali, że następnego dnia udadzą się do siedziby PLL LOT. Kontrola związana jest z akcja „LOT” do domu, kiedy to na początku pandemii rząd organizował loty czarterowe dla wszystkich polskich obywateli, którzy chcą dotrzeć do Polski.

W czwartkowej konferencji wzięli udział posłowie KO – Dariusz Joński, Michał Szczerba, Paweł Poncyliusz, Maciej Lasek oraz przedstawiciele związków zawodowych.

- Nie ma demokracji bez niezależnych mediów. Chcemy to podkreślić wyjątkowo Ilnie dzisiaj podczas kolejnej kontroli poselskiej. Przez ostatnie lata, to dzięki niezależnym od rządu mediom, społeczeństwo mogło usłyszeń o naszych kontrolach i wynikach – rozpoczął konferencję poseł KO Dariusz Joński.

Joński przekazał, ze są dwa tematy, które interesują parlamentarzystów podczas kontroli w LOT-ie. - Jeden temat to jest słynny program „LOT do domu”, który przez NIK został oceniony bardzo krytycznie. Ponad 331 milionów złotych wydane bez weryfikacji faktur – tłumaczył Joński.