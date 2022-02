Kontrola drogowa. W tachografie zabrakło karty

W środę (23 lutego), na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Ostrów-Kania, patrol ITD zatrzymał do kontroli drogowej dwa ciągniki siodłowe, które należały do tej samej firmy z Białorusi. Pojazdy zakupiono w Niemczech i jechały do Białorusi. Kierowcy obu ciężarówek nie rejestrowali swoich aktywności, przebytej drogi i prędkości na karcie kierowcy. Nie włożyli kart do tachografów. Inspektorzy ukarali kierujących mandatami.

Zgodnie z nowymi przepisami zatrzymali również ich prawa jazdy na trzy miesiące. Konsekwencje finansowe grożą także przewoźnikowi. Wobec niego wszczęto postępowanie administracyjne. Ciągniki siodłowe skierowano na parking strzeżony do momentu wpłacenia kaucji na poczet kary pieniężnej.