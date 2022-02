Kontrola drogowa. Przeciążone pojazdy i inne kłopoty przewoźników pod lupą ITD

Bus ważył o 2,35 t więcej niż przewidywała jego dopuszczalna masa całkowita i nie miał ważnego badania technicznego. Ale to nie wszystko. Kierował nim mężczyzna, który nigdy nie posiadał prawa jazdy. Kontrola zakończyła się skierowaniem do sądu wniosku o jego ukaranie. Zatrzymano również dowód rejestracyjny pojazdu. „Kierowcę” zastąpiła za „kółkiem” osoba do tego uprawniona.

Kontrola ważeniowa kolejnego pojazdu - ciężarówki o dmc 11,99 t, wykazała jej rzeczywistą masę 14,15 t. W trakcie oględzin wątpliwości inspektorów wzbudził stan techniczny pojazdu. Stwierdzono nadmierny luz w układzie kierowniczym, nieszczelny układ wydechowy, braki w oświetleniu oraz brak oznakowania pojazdu długiego i ciężkiego. Okazało się też, że kierowca nie posiada szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych. Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości wszczęto postępowanie wyjaśniające, zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu, a kierowcę ukarano mandatami karnymi.