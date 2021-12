Kontrkandydat Kosiniaka-Kamysza w wyborach w PSL. Dlaczego poseł Stefan Krajewski zdecydował się na start? Lidia Lemaniak

Wojciech Wojtkielewicz

W sobotę 4 grudnia w Warszawie odbędzie się kongres PSL, na którym zostanie wybrany prezes Stronnictwa, Rada Naczelna i jej przewodniczący, Główny Sąd Koleżeński oraz Główna Komisja Rewizyjna. Kontrkandydatem Władysława Kosiniaka-Kamysza na stanowisko prezesa partii będzie poseł Stefan Krajewski. – Nie chcę, żeby mój start był mocno konfrontacyjny z Władysławem. (...) Nie chodzi, żeby to w jakiś sposób nas poróżniło, ale żeby dyskusja dała jeszcze więcej chęci do działania, do tworzenia nowych pomysłów, nowych spojrzeń na różne kwestie. To tylko powinno się przysłużyć Stronnictwu – powiedział polskatimes.pl.