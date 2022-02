Konsultacje ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. Przedstawiciele klubów i kół u prezydenta Andrzeja Dudy

- Postanowiłem zaprosić państwa, by podzielić się wiedzą związana z tym, co działo się ostatnio w przestrzeni międzynarodowej, ale także porozmawiać o naszych wewnętrznych sprawach - o mojej inicjatywie zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym - zwrócił się do zebranych prezydent.

- Po ostatniej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego chciałem dać wyraz chęci współpracy i spełnić artykułowane po niej oczekiwania, że widzicie Państwo potrzebę, aby spotykać się częściej i konsultować różne kwestie - podkreślał prezydent.