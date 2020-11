Konrad Ciesiołkiewicz: Powinna powstać polska „Labour Party”. I wcale nie chodzi o nową partię

Czy ktoś jeszcze pamięta skąd wzięła się nazwa brytyjskiej „Labour Party”? Otóż powstała ona na początku XX wieku jako reprezentacja związków zawodowych. I jej najważniejszym celem była poprawa warunków pracy tysięcy brytyjskich robotników. Kwestia pracy była kluczowa w agendzie tej partii. Przypominam to, bo uważam, że jest najwyższy czas na zbudowanie polskiej „Labour Party”. I nie chodzi mi tu o budowanie nowej partii politycznej, tylko ponowne przywołanie kwestii pracy do głównego nurtu debaty publicznej.

Jest paradoksem i żartem historii, że w Polsce kwestię pracy wyprowadzono poza główną scenę debaty publicznej. Jeśli pojawia się dzisiaj w głównych nurtach dyskusji, to wyłącznie pod płaszczem „rynku pracy”, wskazując niemalże automatycznie na jej ekonomiczny aspekt. A przecież największy ruch pokojowy końca XX wieku, czyli „Solidarność” – jako podstawę swojego programu traktowała właśnie stosunki pracy i wynikającą z nich aksjologię. Współzarządzanie przedsiębiorstwami przez pracowników, dialog społeczny i samorząd pracowniczy stanowiły trzon pierwszego wolnościowego programu – „Samorządnej Rzeczpospolitej”. W „Etyce Solidarności” Józef Tischner przekonywał, że praca jest szczególnym rodzajem rozmowy z drugim człowiekiem i światem wokół. Można powiedzieć więcej – praca jest formą dialogu z pokoleniami minionymi, współczesnymi i przyszłymi. Nie do przecenienia jest jej rola obywatelska, rozwojowa i terapeutyczna. Jest wspólnym mianownikiem dla ludzi pełniących najróżniejsze role, miejscem kształtującym cnoty, bez których wspólnota staje się jedynie zbiorem bezcelowych atomów. W końcu, jest także miejscem odkrywania ludzkiej godności. Na ile tak właśnie jest?

Pokazał nam to doskonale czas pandemii. Jeszcze niedawno niektóre „misyjne” zawody traktowane były w dyskusji publicznej po macoszemu. Więcej dyskutowano o niedofinansowaniach czy cięciach etatów niż o etosie pracy. Dopiero Covid-19 zmienił postrzeganie zawodów jeszcze niedawno traktowanych jako „drugiej kategorii”, a dzisiaj ratujących nam życie i umożliwiających przetrwanie. Wymienię tylko kilka z nich: - Zawody medyczne, do których poza lekarzami trzeba wliczyć pielęgniarki, ratowników medycznych, dyspozytorów, kierowców karetek, personel techniczny, czy w końcu last but not least – salowe;

- Pracownicy socjalni i zespoły od lat niedofinansowanych Domów Pomocy Społecznej;

- Nauczyciele przechodzący w ostatnich kilku latach kolejną wielką zmianę – radykalną reformę edukacji i dołujące doświadczenie strajków sprzed ponad roku;

- Inne zawody publiczne: urzędnicy, strażnicy miejscy, policjanci czy strażacy.

Nagle okazało się, że dzięki wciąż tlącemu się etosowi zawodów (nierzadko odczytywanych jako życiowe powołanie) mamy szansę przetrwać największy kryzys ludzkości od II wojny światowej.

Ale jest też druga strona medalu pracy w tych zawodach, czy też dziś raczej walki na pierwszej linii frontu z Covid-19. To jest trauma, która dotyka wszystkich, którzy toczą trudny bój z pandemią. Dlatego uważam, że sama pamięć o tych bohaterach i nasz szacunek nie wystarczą. Musimy wziąć na siebie część tych kosztów. Jak to zrobić? Poprzez nowe podejście do pracy, szczególnie w tych zawodach misyjnych. Ale też pokazanie, co ta misja rzeczywiście znaczy dla obywateli, społeczeństwa, gospodarki czy państwa. Sprowadzenie jej po kryzysie, jakiego doświadczamy wyłącznie do roli „sił rynkowych”, praw popytu i podaży byłoby ogromnym błędem, którego drugi raz popełnić nam nie wolno. Dlatego właśnie musimy „upolitycznić” kwestię pracy w naszym kraju poprzez skoncentrowanie na nim uwagi liderów życia publicznego, poważną debatę społeczną wokół zagadnień związanych z pracą. Jakie to zagadnienia? Można je wymieniać długo – podam tylko kilka z nich:

- „przezroczysta” praca kobiet – praca, którą widzimy, ale nie chcemy jej zauważyć;

- problem faktycznego czasu spędzanego na czynnościach zawodowych (W najnowszej historii ludzkości jeszcze nigdy nie pracowaliśmy tak długo i tak obciążając naszą psychikę jak dzisiaj);

- bezpieczeństwo fizyczne, ale także psychiczne i społeczne w środowisku pracy;

- prawa pracy, które odwracało się do obywateli plecami w najbardziej newralgicznych momentach przemian;

- ukrywania kapitału społecznego tkwiącego w seniorach (a przecież jesteśmy coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem, więc seniorów będzie coraz więcej).

Potrzebujemy zbudowania czegoś na wzór metaforycznej „Labour Party”. Tak jak pisałem, nie chodzi mi o powołanie nowej partii politycznej, ale szerokiego ruchu inspirującego wszystkie siły życia publicznego do potraktowania tego tematu jako priorytetowego zanim nie będzie za późno. Bez państwa wspierającego pracę nie będzie najmniejszej możliwości pomarzyć do powrotu do dobrostanu znanego nam sprzed Pandemii. Rozmawiajmy zanim nie będzie za późno. Dlatego już 18 listopada odbędzie się pierwsza edycja „Kongresu Praca – nowa solidarność?”, w którym udział wezmą politycy, ekonomiści, praktycy biznesu, psycholodzy i prawnicy, przedstawiciele sektora pozarządowego, publicznego i przedsiębiorców. Więcej szczegółów tutaj: https://camiso.org.pl/kongres/program/

Zapraszam do udziału w tej dyskusji. To temat ważny dla nas wszystkich!

