Konkurs „Polskie serce pękło. Katyń 1940”. Prof. Tadeusz Wolsza: Zbrodnia katyńska była dramatem dla całego polskiego społeczeństwa Lidia Lemaniak

Gala finałowa II edycji konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940” sejm.gov.pl

19 stycznia marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła konkurs „Polskie serce pękło. Katyń 1940”. To już trzecia edycja konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych oraz studentów. – Konkurs skierowany jest w zasadzie do każdego młodego człowieka. Jeżeli ktoś potrafi pięknie pisać, to sobie poradzi bez problemu z pracą literacką. Jeżeli ktoś ma talent plastyczny – stworzy idealny projekt medalu. Jeżeli ktoś jest urodzonym kompozytorem i tekściarzem, to na pewno bez problemu napisze piosenkę, do której następnie zawodowy kompozytor przygotuje melodię. Jeżeli ktoś myśli o karierze nauczyciela, to może napisać scenariusz lekcji. Konkurs jest nie tylko atrakcyjny pod względem tematu, ale również zachęca poprzez różne formy sprzedania swojej wiedzy – mówi polskatimes.pl prof. Tadeusz Wolsza z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, doradca marszałek Sejmu Elżbiety Witek