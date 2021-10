Konkurs Chopinowski 2021 rozstrzygnięty. By uczcić okazję, proponujemy wycieczkę po Polsce śladami Fryderyka Chopina

Konkurs Chopinowski odbywa się co pięć lat, jednak z powodu pandemii koronawirusa XVIII edycja została przesunięta o jeden rok. Najnowsze informacje dotyczące XVIII edycji Konkursu Chopinowskiego można znaleźć na jej oficjalnej stronie internetowej .

Konkurs Chopinowski 2021: śladami Chopina po Polsce

Chopin to jednak nie tylko muzyka. Kompozytor połowę życia spędził w Polsce, gdzie się kształcił, tworzył i do której zawsze tęsknił. Fani jego utworów mogą połączyć zamiłowanie do dźwięków muzyki fortepianowej z pasją podróżniczą i odwiedzić miejsca w Polsce, związane z życiem i działalnością kompozytora. „Zagłębiem” chopinowskim jest oczywiście przede wszystkim Warszawa, ale podpowiemy Wam także kilka mniej znanych miejsc, związanych z życiem i działalnością Chopina.