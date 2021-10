Konkurs Chopinowski 2021: Kim są faworyci? Kto wygra i zdobędzie nagrodę główną? Jak uczestników oceniają jurorzy? Arlena Sokalska

Do środy potrwają finałowe przesłuchania XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Do ostatniego etapu jury dopuściło dwunastu, a nie dziesięciu - jak stanowi regulamin – pianistów. Wszyscy wykonują jeden z dwóch koncertów kompozytora. Zwycięzcę jury ogłosi w środę bardzo późnym wieczorem. Kto znajduje się wśród faworytów do wygranej w Konkursie Chopinowskim 2021?