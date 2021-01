Koniec z odmową przyjęcia mandatu? Do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów

W odniesieniu do drugiej kwestii, autorzy projektu zaznaczyli, że "w konsekwencji proponowanych regulacji, w szczególności przerzucenia ciężaru procesowego zaskarżenia mandatu na ukaranego, należałoby się spodziewać znacznego zmniejszenia wpływu spraw o wykroczenia do sądu".

- Czyli najpierw obywatel musi zapłacić mandat, nawet bezpodstawny, a później może się odwoływać. Jak wygra to może zwrócą. Bez odsetek. Wniosek o wstrzymanie wykonania to dodatkowe obciążenie sądów, w wielu przypadkach może dojść do egzekucji przed decyzją- czytamy we wpisie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.