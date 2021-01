Koniec z odmową przyjęcia mandatu? Do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów. Porozumienie Jarosława Gowina przeciwko zmianom

- To jest wstęp do czegoś bardzo złego - skomentował szef Koalicji obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania ws. o wykroczenia autorstwa PiS zakłada brak możliwości nie przyjęcia mandatu. Zmianom sprzeciwia się ugrupowanie Jarosława Gowina. - Porozumienie, jako środowisko wolnościowe i proobywatelskie, sprzeciwia się planom zakładającym zniesienie możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego- napisano.

- Propozycje zawarte w projekcie odnoszą się do dwóch zasadniczych kwestii: nakładania kar wolnościowych za wykroczenia przez referendarzy sądowych oraz zaskarżania mandatów karnych-podkreślono w uzasadnieniu propozycji. W odniesieniu do drugiej kwestii, autorzy projektu zaznaczyli, że "w konsekwencji proponowanych regulacji, w szczególności przerzucenia ciężaru procesowego zaskarżenia mandatu na ukaranego, należałoby się spodziewać znacznego zmniejszenia wpływu spraw o wykroczenia do sądu". Dodano także, że "proponowane postępowanie odciążyłoby funkcjonariuszy od składania dużej liczby wniosków o ukaranie, na rzecz przekazania do sądu materiałów sprawy". To dobre rozwiązanie dla obywateli - To wynik tego, jak pracują sądy w sprawach dotyczących wykroczeń i próba uporządkowania przez posłów tej kwestii w taki oto sposób, aby zmniejszyć liczbę tych postępowań- tłumaczył w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń z Prawa i Sprawiedliwości.

Jak wyjaśniał, takie rozwiązanie daje obywatelowi możliwość zaskarżenia mandatu, nawet w sytuacji, w której "normalnie dzisiaj on mógłby ten mandat przyjąć i nie miałby żadnych środków prawnych do własnej ochrony". Soboń przyznał, że "jest to sytuacja bardziej korzystna dla obywateli". Ta zmiana jest po to, żeby zastraszyć obywateli Z kolei szef klubu KO Cezary Tomczyk w tym samym programie stwierdził, że dzięki tej zmianie rząd chce "zastraszyć obywateli". - Przegrywacie sprawy w sądzie, w związku z tym uznaliście, że trzeba zamknąć obywatelom prawo do sądu albo przynajmniej je znacząco ograniczyć - tłumaczył. - Jedynym organem, który może pomóc obywatelowi jest sąd. W związku z tym chcecie mu ten sąd odebrać i sprawić, żeby to obywatel musiał udowodnić, że jest niewinny. A to państwo musi udowodnić obywatelowi, że jest winny, bo jest coś takiego jak domniemanie niewinności - mówił Tomczyk. - To jest wstęp do czegoś bardzo złego - dodał.

Porozumienie Jarosława Gowina przeciwko projektowi - Ta propozycja nie była konsultowana z Porozumieniem. Przesłaliśmy do naszego zespołu prawnego tekst nowelizacji z prośbą o opinię, ale mamy pewne obawy, czy nie narusza to podstawowych praw obywatelskich - mówi Wirtualnej Polsce rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka. - Z tego, co widzimy, w samym obozie Zjednoczonej Prawicy jest to kwestia dyskusyjna, a więc myślę, że trzeba spokojnie poczekać do czasu kiedy ten proces legislacyjny się w tym zakresie zakończy - skomentował w niedzielę w Radiu Zet prezydencki minister Błażej Spychalski. - Wtedy będziemy się do niego odnosili - dodał.

Na oficjalnym profilu na Twitterze ugrupowania Jarosława Gowina Porozumienie pojawił się wpis, że „Porozumienie, jako środowisko wolnościowe i proobywatelskie, sprzeciwia się planom zakładającym zniesienie możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego”. Z kolei zastępca rzecznika Jan Strzeżek napisał, że państwo musi być skuteczne i silne, ale obywatel musi mieć prawo nie zgodzić się z decyzją funkcjonariusza. Odmowa przyjęcia mandatu jest jedną z wolności obywatelskich.

- Czyli najpierw obywatel musi zapłacić mandat, nawet bezpodstawny, a później może się odwoływać. Jak wygra to może zwrócą. Bez odsetek. Wniosek o wstrzymanie wykonania to dodatkowe obciążenie sądów, w wielu przypadkach może dojść do egzekucji przed decyzją- czytamy we wpisie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

- To jest skandal- skomentował poseł Konfederacji Artur Dziambor. - To jest działanie przeciw społeczeństwu!- dodał.

