Koniec z odmową przyjęcia mandatu? Do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów. "Jest to sytuacja korzystna dla obywateli"

W odniesieniu do drugiej kwestii, autorzy projektu zaznaczyli, że "w konsekwencji proponowanych regulacji, w szczególności przerzucenia ciężaru procesowego zaskarżenia mandatu na ukaranego, należałoby się spodziewać znacznego zmniejszenia wpływu spraw o wykroczenia do sądu".

Jak wyjaśniał, takie rozwiązanie daje obywatelowi możliwość zaskarżenia mandatu, nawet w sytuacji, w której "normalnie dzisiaj on mógłby ten mandat przyjąć i nie miałby żadnych środków prawnych do własnej ochrony". Soboń przyznał, że "jest to sytuacja bardziej korzystna dla obywateli".

Ta zmiana jest po to, żeby zastraszyć obywateli

Z kolei szef klubu KO Cezary Tomczyk w tym samym programie stwierdził, że dzięki tej zmianie rząd chce "zastraszyć obywateli". - Przegrywacie sprawy w sądzie, w związku z tym uznaliście, że trzeba zamknąć obywatelom prawo do sądu albo przynajmniej je znacząco ograniczyć - tłumaczył.

- Jedynym organem, który może pomóc obywatelowi jest sąd. W związku z tym chcecie mu ten sąd odebrać i sprawić, żeby to obywatel musiał udowodnić, że jest niewinny. A to państwo musi udowodnić obywatelowi, że jest winny, bo jest coś takiego jak domniemanie niewinności - mówił Tomczyk. - To jest wstęp do czegoś bardzo złego - dodał.