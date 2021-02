Koniec z dostępem do informacji publicznej? Jest wniosek prezes SN

We wniosku wymienionych zostało sześć zarzutów wobec zgodności ustawy o dostępie do informacji publicznej z konstytucją.

Zdaniem Manowskiej część pojęć zawartych w ustawie jest nieodpowiednio określona. Wśród nich wymienia takie sformułowania jak „władza publiczna”, „osoby pełniące funkcje publiczne”, czy „związek z pełnieniem funkcji publicznej”.

A to z kolei, według Manowskiej, może doprowadzić do sytuacji, w której te definicje poszerzają liczbę podmiotów, które mają obowiązek do udostępnienia informacji publicznej.