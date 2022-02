Koniec przepustek COVID-19? Ekspert: To jak szaleńcza jazda samochodem bez pasów

Obecnie niemal we wszystkich miejscach we Włoszech, w tym w miejscach pracy, wymagana jest przepustka covidowa, także ta wzmocniona, czyli Super Green Pass, wystawiana tylko na podstawie szczepienia lub wyleczenia, a nie testu na koronawirusa. Trwa debata, jak długo będzie to konieczne. Są apele o uchylenie paszportu covidowego przed latem i opinie, że należy go utrzymać.

Walter Ricciardi z Katolickiego Uniwersytetu w Rzymie, doradca ministra zdrowia Roberto Speranzy powiedział w telewizji RAI: "Mamy korzystne rezultaty dzięki profilaktyce, szczepieniom i Green Pass".

Zrezygnować z wymogu przepustki Covid-19 - jak dodał - "to tak, jak byśmy prowadzili samochód z pasami bezpieczeństwami i ostrożnie, a zadowoleni z tego, że nie mieliśmy żadnego wypadku, postanowilibyśmy odpiąć pasy i jeździć jak szaleni". "To oczywiste, że wcześniej czy później rozbijemy się autem. To byłby trzeci rok z rzędu popełnienia błędu. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie" - zaznaczył.