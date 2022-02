Koniec projektu Nord Stream 2. Poseł Krzysztof Paszyk: Solidarność demokratycznego świata nie jest tylko fikcją

Unia Europejska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, nałożyły już pierwsze sankcje wobec Rosji za to, że wojska tego kraju weszły na teren Ukrainy.

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej, Krzysztof Paszyk, pytany przez polskatimes.pl o to, czy sankcje te są na tę chwilę wystarczające, czy może powinny być ostrzejsze odpowiedział, że „sankcje międzynarodowe, zwłaszcza w obliczu takiego konfliktu, to narzędzie, z którego trzeba bardzo umiejętnie i delikatnie korzystać”. – Wydaje mi się, że demokratyczny Zachód dokładnie taki pierwszy krok zrobił. To jest zawsze ostateczność. Sankcje to „broń atomowa” w dyplomacji, więc uważam, że to pierwszy mocny sygnał sprawnie uzgodniony, jeśli chodzi o Unię Europejską. Moim zdaniem na ten moment sankcje są adekwatne – wyjaśnił poseł PSL.

Krzysztof Paszyk podkreślił, że „teraz będzie trzeba dalej śledzić sytuację i rozważać ewentualnie kolejne”. – Uważam, że dzisiaj powinniśmy zaapelować do władz Polski, aby zaprzestać jakiegokolwiek importu węgla z tego kierunku, ponieważ to też jest forma – mimo wszystko – wspierania Rosji – dodał.