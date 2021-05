Koniec Naszej Klasy. Popularny kiedyś serwis społecznościowy zostanie niedługo zamknięty

Właściciel Naszej Klasy, koncern Ringier Axel Springer Polska ogłosił, że "z dniem 27 lipca 2021 r. Serwis internetowy NK.pl (Nasza Klasa) zostanie zamknięty."

Firma informuje, że tego dnia zakończy świadczenie wszystkich usług serwisu NK.pl.

Użytkownik, który korzysta z dotychczas zakupionych i nadal aktywnych usług płatnych Serwisu NK.pl: Eurogąbki, Goście, Goście Plus, Prezenty, Super Zdjęcie, może nadal korzystać do dnia zamknięcia Serwisu NK.pl lub złożyć wniosek o zwrot środków z niewykorzystanych aktywnych usług płatnych serwisu nk.pl do 27 lipca.

Od środy 26 maja nie można już zakładać konta w serwisie nk.pl.

Dane osobowe użytkowników serwisu zostaną usunięte.