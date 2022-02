Koniec legendarnej kariery Toma Brady'ego. Legenda NFL odchodzi

Tom Brady nie miał prawa zostać gwiazdą NFL, a co dopiero najlepszym zawodnikiem w historii tej ligi. W pierwszej klasie liceum nawet nie był podstawowym rozgrywającym drużyny, która nie wygrała ani jednego meczu w sezonie. Brady’emu udało się jednak dostać na uniwersytecki kampus Michigan, gdzie wygrał regionalny tytuł, ale skauci NFL dalej w niego nie wierzyli.

- Jest chudy, wolny, przed nikim nie ucieknie ani nie zaimprowizuje - czytamy raport na temat 20-letniego Brady’ego eksperta draftu ESPN, który sporządził Mel Kiper Jr.

Draft NFL 2000 był dla Brady’ego traumą. 198 zawodników zostało wybranych przed nim i wizja pracy w lokalnym sklepie wyglądała na coraz to bardziej realną. Ze 199 wyborem zaryzykowali Bill Belichick i New England Patriots.

Brady szczęśliwie zdobył pozycję, gdy lider zespołu Drew Bledsoe nabawił się kontuzji i już nigdy jej nie oddał. Z Belichickiem i Patriots spędził 20 lat, w czasie których dziewięciokrotnie grali w Super Bowl, które sześć razy wygrali. Już wtedy był najlepszym zawodnikiem w historii tego sportu, ale to dalej było za mało. Belichick chciał pozbyć się 42-letniego Brady’ego po 20 latach współpracy, by odmłodzić zespół. Co zrobił Brady? Odszedł do Tampa Bay Buccaneers i w swoim pierwszym sezonie wygrał Super Bowl.