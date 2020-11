Koniec koalicji PSL z Kukiz'15! Ludowcy podjęli decyzję. Paweł Kukiz: Rozmijamy się z Polskim Stronnictwem Ludowym

Rozwód Kukiza i PSL był kwestią czasu

Jak poinformowali ludowcy, bezpośrednią przyczyną decyzji PSL o wyłączeniu Kukiz'15 z Koalicji Polskiej są kwestie związane ze spojrzeniem na członkostwo w Unii Europejskiej.

- Nie może być tak, że różnimy się w sprawach fundamentalnych. Nie możemy pozwolić sobie na powolny Polexit - powiedział rzecznik PSL Miłosz Motyka, cytowany przez "WP".

Przypomnijmy, że posłowie Kukiz'15 głosowali za przyjęciem uchwały autorstwa posłów PiS, która ma wspierać "działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej". Decyzję kukizowców skrytykowali politycy PSL.

- Żeby dalej być razem, musimy się zgadzać w kluczowych sprawach. Protokół rozbieżności jest ostatnio coraz dłuższy. Na pewno nikogo na siłę przy sobie trzymać nie będę - mówił niedawno prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Onetem.

- To, że bliżej dzisiaj Kukiz’15 do radykałów obozu Zjednoczonej Prawicy niż do tego proeuropejskiego naszego nurtu, to szkoda. Ale tu jest zawsze szansa na wyjaśnienie tej sprawy, choć nigdy w koalicji nie ma nic na zawsze - mówił kilka dni temu prezes ludowców w Radiu Wrocław.