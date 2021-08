Koniec akcji ewakuacyjnej z Afganistanu. Morawiecki: Na lotnisku w Kabulu sytuacja jest trudna, można powiedzieć, dramatyczna

Podczas czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki poinformował, że dzisiaj kończy się akcja ewakuacyjna z Afganistanu.

-Na lotnisku w Kabulu i w całym Afganistanie sytuacja jest trudna, można powiedzieć, dramatyczna, dlatego wszyscy podjęliśmy decyzję o zakończeniu akcji ewakuacyjnej, jutro z Uzbekistanu przylatują ostatnie samoloty – mówił.

Premier później doprecyzował, kiedy kończą się technicznie misje naszych sojuszników. - Misja amerykańska kończy się do 31 sierpnia, misja brytyjska kończy się 27 lub 28 sierpnia, nasza kończy się dzisiaj, ale część osób będzie jeszcze transportowana, ale już z miejsc bezpiecznych - powiedział.

Tłumaczył, że "wszyscy, których ściągnęliśmy podczas każdego z 14 lotów ewakuacyjnych, najpierw z Kabulu do Nawoji w Uzbekistanie, a następnie z Uzbekistanu do Polski, to są albo Polacy, albo pracujący tam na rzecz stabilności, pokoju współpracownicy Polaków, którzy z nami przez dłuższy lub krótszy okres współpracowali". - Dziś jest czas, kiedy musimy zakończyć akcję, do Polski ściągnęliśmy, oprócz Polaków, również około 900 osób z Afganistanu, w tym około 300 kobiet i 300 dzieci – dodał.