Konie będą miały lepsze warunki. Powstaną wiaty z dostępem do wody

Dyskusja o odpowiednich warunkach dla koni ciągnących dorożki z turystami wraca w Polsce jak bumerang każdego lata, często w kontekście zwierząt pracujących na drodze do Morskiego Oka. Turyści korzystają jednak z dorożek także w Świnoujściu, gdzie wreszcie mają ulec poprawie warunki dla koni.

Do tej pory dorożki miały postoje zwykle przy ul. Wojska Polskiego, gdzie nie było odpowiednich warunków. Teraz mają powstać specjalne zadaszone miejsca postojowe przy ulicy Trentowskiego.

Warunki będą zupełnie inne, odpowiednia szczelna posadzka, woda, zbiornik na ścieki. Będzie można często posadzkę zmywać – mówi zastępca prezydenta Świnoujścia, Barbara Michalska.

Jak informuje Onet, wiata ma pomieścić sześć pojazdów, a jej budowa rozpocznie się pod koniec czerwca.

Do tej pory w Świnoujściu co jakiś czas wyrywkowe kontrole przeprowadzały fundacje prozwierzęce. Mimo, że z roku na roku sytuacja zwierząt nieznacznie się poprawia, to i tak wciąż zdarza się, że konie mają połamane kopyta, złe uprzęże czy brak dostępu do wody pitnej. Część dorożkarzy zabiega jednak o dobrostan swoich koni – to właśnie oni od dłuższego czasu podnosili, że na postojach nie ma wody dla zwierząt.

