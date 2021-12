Kongresmenka napadnięta w Filadelfii. Napastnicy mieli broń

– W środę po południu kongresmenka Scanlon została napadnięta w parku – powiedziała CNN jej rzecznik Lauren Cox.

"Kongresmenka jest fizycznie zdrowa. Dziękuje policji w Filadelfii za szybką reakcję i docenia wysiłki zarówno sierżanta sztabowego w DC, jak i lokalnego wydziału policji za koordynację z policją w Filadelfii w celu zapewnienia jej dalszego bezpieczeństwa" – czytamy w oświadczeniu.

Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Policji w Filadelfii, przekazanym CNN w środowy wieczór, "Kobieta z Kongresu Stanów Zjednoczonych, Mary Gay Scanlon, szła do swojego samochodu, kiedy zbliżyli się do niej uzbrojeni mężczyźni i zażądali kluczyków do jej pojazdu. Ofiara napaści przekazała kluczyki do swojego pojazdu i jeden z dwóch przestępców odjechał pojazdem poszkodowanej. Wraz z pojazdem zabrano również kilka rzeczy osobistych i służbowych".

Policja poinformowała również, że współpracuje z FBI, która przejęła inicjatywę w śledztwie.