Kongres PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz kolejny raz prezesem partii

"Zwyciężymy wybory, będziemy tworzyć rząd"

- To trzeci raz, kiedy zostają powierzone mi stery Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak było w 2015, 2016 i teraz. Po 6 latach to wielki wyraz szacunku i zaufania, ale też wyzwanie do pracy. Zwyciężymy wybory, będziemy tworzyć rząd. Wspólnie z Wami to się uda - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Dziękuję Stefanowi Krajewskiemu. Podjął wyzwanie, przygotował się do niego, wziął je na poważnie. Przedstawił spójny Plan dla polskiej wsi. Będziemy go realizować - dodawał.

- Dziękuję za zaufanie i 742 oddane na mnie głosy. Przed nami 4 lata ciężkiej pracy. Wierzę jednak, że możemy odbudować bezpieczny dom – Polskę. Jeden człowiek tego nie zrobi. Wspólnie możemy wszystko. Zabieramy się do pracy - zapowiedział prezes PSL.