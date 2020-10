Kongres 590: Wszystkie zaplanowane wydarzenia odbędą się on-line

Wspomniane ograniczenia uniemożliwiają organizację Kongresu 590 nawet w mocno ograniczonej formie stacjonarnej. Wykluczają one jakikolwiek bezpośredni kontakt uczestników, gości, przedstawicieli mediów oraz ekip technicznych.

Oznacza to, że wszystkie panele i debaty będą realizowane w pełni wirtualnie. Dla słuchaczy i publiczności nie niesie to ze sobą żadnych zmian w formule on-line – wydarzenia kongresowe będą relacjonowane na żywo na platformie Lokkarto. Dostęp do niej jest możliwy dla wszystkich osób posiadających dostęp. Oprócz samych transmisji, autorska platforma kongresowa pozwala na realizację spotkań networkingowych, czatów tekstowych i wideo oraz zwiedzanie wirtualnych ekspozycji partnerów Kongresu.

„Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna, na szczęście przygotowane przez nasz zespół rozwiązanie, platforma Lokkarto, pozwala na całkowitą realizację zaplanowanej agendy Kongresu 590. Nasi goście będą dyskutować łącząc się z bezpiecznej lokalizacji, a publiczność, jak zapowiadaliśmy wcześniej, może oglądać całe wydarzenie w sieci. Organizując Kongres zakładaliśmy, że najważniejsze będzie bezpieczeństwo uczestników. Wypracowane przez nas narzędzia pozwalają się dostosować do sytuacji i skutecznie przeprowadzić całe wydarzenie.” – mówi Remigiusz Kopoczek, prezes Kongresu 590.