Kongres 590. Doradca prezydenta, Paweł Mucha, o ogromnym potencjale Trójmorza Lidia Lemaniak

Adam Jankowski/Polska Press

– Kontekst wizyty prezydenta Austrii, to też kontekst wskazania na ogromny potencjał Trójmorza. Inicjatywy przecież wewnątrzwspólnotowej, budowanej przez połączenia i współpracę, jeżeli chodzi o kwestie infrastrukturalne, energetyczne. To jest właśnie wskazanie na to, że polska gospodarka będzie rozwijać się bardzo dynamicznie i chcemy być jednym z liderów wzrostu w tym obszarze też Europy – powiedział polskatimes.pl doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Mucha.