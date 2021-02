Konflikt w Porozumieniu. Adam Bielan kieruje wniosek do sądu

Polityk zapowiedział w rozmowie z PAP, że jeszcze w tym tygodniu wystąpi do sądu okręgowego z wnioskiem informującym o uchwale sądu koleżeńskiego o wygaszeniu kadencji byłego prezesa Jarosława Gowina oraz powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu Konwencji Krajowej, jako osoby uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz.

Nie gaśnie spór w szeregach Porozumienia, o to kto obecnie stoi na czele ugrupowania. Osoby związane z wicepremierem i „oficjalnym” szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem, oraz ci, skupieni wokół przewodniczącego Konwencji Krajowej Porozumienia Adama Bielana, co chwilę organizują „sądy koleżeńskie”, wzajemnie przerzucając się oskarżeniami dotyczącymi działania na niekorzyść partii i całego obozu władzy.

Europoseł dodał, że jego obóz jest przekonany, iż sąd przyzna im rację i „zakończy to jakiekolwiek spory w ugrupowaniu”. - Mam nadzieję, że druga strona się temu podporządkuje – powiedział.

Polityk wskazał także, że zgodnie z przepisami w ciągu 14 dni od momentu zmiany we władzach partii należy poinformować o nich sąd rejestrowy.

Kłopoty finansowe partii

Bielan poinformował również, że „oprócz sporu kompetencyjnego” partia ma także bardzo poważne kłopoty natury finansowej. - PKW odrzuciła nam sprawozdanie za 2018 r. Nie przyjęła do dzisiaj sprawozdania za 2019 r. Ponadto od wielu lat prezes nie przedstawiał zarządowi krajowemu do zatwierdzenia sprawozdań finansowych, a zobowiązuje go do tego statut. Chcemy zorientować się, na czym stoimy – przekazał PAP parlamentarzysta.

Polityk wskazał również, że 15 lutego przesłał do Jarosława Gowina pismo, w którym wezwał go do przekazania kluczy do lokalu partii oraz o przekazanie dokumentów - zwłaszcza sprawozdań finansowych oraz protokołów z posiedzeń zarządu.