Konflikt w PO w sprawie aborcji. Zespół pod kierownictwem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej cały czas pracuje, a grupa posłów wydaje oświadczenie

Głosowanie zgodnie z sumieniem

O podziale w PO wypowiedział się także europoseł Radosław Sikorski. - Pozwólmy zespołowi pani marszałek Kidawy-Błońskiej pracować. To nie jest lewaczka. To jest bardzo poważna decyzja. Widziałem się z panią marszałek. Ona zaprasza do współpracy etyków, lekarzy. Chce do tego podejść poważnie, a to zajmuje czas – mówił w rozmowie z Dominiką Wielowieyską w Poranku Radia TOK FM.

Podkreślił, że „ Platforma jest pod tym względem partią pluralistyczną.” - Mamy osoby o konserwatywnej wrażliwości, a także centrowej i liberalnej. W tej sprawie nigdy w naszej partii nie powinno być dyscypliny głosowania - mówił Sikorski. - Powinniśmy głosować zgodnie z własnym sumieniem – dodał.