Konflikt ukraińsko-rosyjski. Delegacja Pentagonu odwiedziła Ukrainę. Amerykańskie media piszą o scenariuszu na wypadek rosyjskiej inwazji

Rzecznik Pentagonu, John Kirby podczas konferencji przekazał, że zespół przedstawicieli Pentagonu udał się na Ukrainę, by przeprowadzić rozmowy na temat "problemów obrony powietrznej i tego, czego im w tym zakresie brakuje".

Rzecznik pytany przez dziennikarzy odmówił podania szczegółów rozmów jednak zapowiedział, że gdy zostanie podjęta decyzja o wysłaniu kolejnej partii pomocy wojskowej dla Kijowa zostanie to podane do wiadomości.

Amerykański dziennik "The New York Times" donosił ostatnio, że na Ukrainę wysłano jednostki ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które specjalizują się w cyberwojnie. Ich celem jest pomoc w odparciu możliwym cyberatakom z Moskwy.

Dziennik przedstawia prognozowany scenariusz, w którym zmasowane cyberataki miałyby służyć zdestabilizowaniu sytuacji gospodarczej oraz politycznej na Ukrainie. Zgodnie z doniesieniami „The New York Times” to doprowadziłoby do odebrania zdolności prezydenta Wołodymyra Zelenskiego do rządzenia Ukrainą, jego późniejszego upadku oraz zastąpienia przez prorosyjską administrację.