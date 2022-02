Konflikt Rosji z Ukrainą. Wojna rosyjsko-ukraińska może wybuchnąć w każdej chwili [RELACJA NA ŻYWO]

"Niezwykle napięta sytuacja wokół Ukrainy to prawdziwy egzamin dla całej zachodniej wspólnoty – dla wszystkich krajów, które ją tworzą, ich przywódców, liderów opinii i mediów. To wielki test naszej solidarności, ale i test na to, czy naprawdę jesteśmy przywiązani do wartości, które wspólnie wyznajemy" - pisze w piątkowym "Die Welt" prezydent Andrzej Duda.