Konflikt na Ukrainie wpłynie na mecz Rosja - Polska? "FIFA dba o bezpieczeństwo drużyn"

Według doniesień zagranicznych niektórych zagranicznych mediów konflikt rosyjsko-ukraiński się zaostrza. Wojna to na szczęście rzecz wciąż mało realna, bo nikt nie chce tracić pieniędzy, ale co jeśli najgorszy scenariusz by się sprawdził? Nie mówimy to oczywiście o kwestiach polityczno-gospodarczych tylko tych trochę mniej ważnych, czyli sportowych.

Jeśli Rosja byłaby w stanie wojny to czy reprezentacja Czesława Michniewicza wciąż będzie grała mecz barażowy w Moskwie?

- FIFA patrzy przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa drużyn, które miałyby przyjeżdżać do danego kraju, a nie patrzy kto jest agresorem, bo to chyba nie ich rola by oceniać. Raczej ocenia czy na terenie danego kraju jest bezpiecznie. Jeśli nie to wybierany jest stadion zastępczy - powiedział nam Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Oczywiście wszystkie rosyjskie areny nie wchodziłyby wówczas w grę. Czy wpadka Paulo Sousy i Roberta Lewandowskiego w meczu z Węgrami zakończyłaby się potencjalnymi dwoma meczami nad Wisłą? Niekoniecznie.