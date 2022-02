Konflikt na Ukrainie. Niektórzy przewoźnicy zawieszają rejsy do Kijowa i Odessy. Z Warszawy samoloty będą latać

W związku z napiętą sytuacją za naszą wschodnią granicą i groźbą rosyjskiej inwazji w ostatnich dniach część przewoźników zrezygnowała z realizacji rejsów na Ukrainę. Między innymi linie KLM już tydzień temu ogłosiły wstrzymanie lotów. Teraz w poniedziałek 21 lutego do Kijowa i Odessy przestał latać skandynawski przewoźnik SAS a dubajskie Emirates zrezygnowały z kursów do tych dwóch ukraińskich miast na cały ten tydzień.

Ponadto do 28 lutego nie będą realizowane rejsy do Kijowa przez Grupę Lufthansa, w tym Austrian Airlines zawiesi swoje połączenia zarówno do Kijowa, jak i Odessy.