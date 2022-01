Konferencja Zbigniewa Ziobro. „Timmermans w imię ideologicznych założeń jest gotów poświęcić ludzkie życie”

Podczas środowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się do unijnej polityki klimatycznej, w tym do projektu „Fit for 55”, który jego zdaniem jest radykalnym zaostrzeniem.

Ziobro stwierdził, że gdyby propozycja ta została przyjęta, doprowadziłaby do "drastycznych, dramatycznych konsekwencji nie tylko dla polskiej gospodarki jako takiej, ale przede wszystkim dla polskich gospodarstw domowych, dla każdego Polaka, który musiałby płacić wielokrotnie wyższe rachunki za prąd, gaz". Dodał, że byłoby to tsunami dla polskich rodzin.