Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adma Niedzielskiego. Start programu „Profilaktyka 40 plus”

Morawiecki: Wdrażamy rewolucyjną zmianę od dzisiaj

- Tak jak dokonujemy sprawdzenia, na przykład panowie o tym doskonale wiedzą, przeglądu technicznego samochodów, to czasami zapominamy o sobie samych. Program "Profilaktyka 40 Plus" - program Polskiego Ładu - jest właśnie po to, byśmy pamiętali o naszym zdrowiu, by na odpowiednio wczesnym etapie wychwytywać dolegliwości, problemy z naszym zdrowiem - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Raszynie pod Warszawą.