Konferencja premiera. "Jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć do punktu szczepień, to punkt szczepień dotrze do Polaka"

Szef rządu wyjaśnił, ze w Polskę wyruszą specjalne zespoły, które będą pomagać w szczepieniach. Akacja będzie polegać na tym, że W miastach wojewódzkich podczas weekendu majowego pojawią się mobilne kontenery, ciężarówki i namioty, które " w mobilny sposób będą starały się dostarczyć szczepionki tam, gdzie ich nie ma".

- Przede wszystkim będą starały się spełnić funkcję promocji szczepień – mówił. - W przyszłości chcemy mieć wypracowane takie mechanizmy, że jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć do punktu szczepień, to punkt szczepień dotrze do Polaka, dotrze do Polki w tym miejscu, gdzie będzie to konieczne - dodał.