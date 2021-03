Konferencja premiera 25.03 TRANSMISJA NA ŻYWO: Rząd wprowadza ogólnopolski lockdown. Ograniczenia w handlu, usługach i edukacji

Dodał, że „ograniczenie swobód i działalności gospodarczej jest koniecznie”. - Myślę, że ludzie to rozumieją – mówił. Wskazał, że sytuacja epidemiczna nie pozostawia nam za wiele marginesu swobody. Dziś przedstawimy kolejne obostrzenia – zapowiedział premier.- Musimy walczyć o kilka spraw, a przede wszystkim o dwie podstawowe zdrowie i życie Polaków i miejsca pracy Polaków – dodał.

Premier stwierdził, że napór trzeciej fali koronawirusa jest bardzo. - Mamy zajętych ponad 70 proc. łóżek. Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia – mówił. - Zrobimy wszystko, żeby uniknąć tego scenariusza – dodał szef rządu. Morawiecki wskazał, że „wąskim gardłem” w walce z przyrostem zakażeń jest dostępność szczepionek. - Mamy 5 mln zaszczepionych. Możemy szczepić więcej, ale brakuje szczepionek – tłumaczył.

Szef rządu przypomniał, że w lutym „niektóre branże” zostały poluzowane, dziś trzeba znów zaostrzyć restrykcje.

Morawiecki do opozycji: Nie zaostrzajcie sytuacji

- Apeluję do opozycji: Jeśli nie chcecie współpracować z rządem - nie zaostrzajcie sytuacji – mówił premier. - Przypomnijmy sobie tylko, co proponowała opozycja w sytuacji służby zdrowia - komercjalizację. Czy służba prywatna, do której mam szacunek, ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? - pytał.

Dodał, że tylko państwo w najtrudniejszych chwilach próby „rzuciło wszystkie swoje środki po to, żeby ratować zdrowie, życie Polaków, a jednocześnie miejsca pracy i gospodarkę”.

Niedzielski: Trzecia fala przewyższy to z czym mieliśmy do czynienia na jesieni

Obecny na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że trzecia fala przewyższy to z czym mieliśmy do czynienia na jesieni.