Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca sędziów pokoju. Sebastian Kaleta: Konieczna jest zmiana konstytucji

Przytoczył, że kolejnym kluczowym elementem dla wprowadzenia instytucji jest udział społeczności lokalnej. – Postuluje się, że ten wpływ polegałby na możliwości wyboru. Ten model pozwoliłby na odciążenie sądów właściwych – dodał.

Konieczna zmiana konstytucji

Sebastian Kaleta zaznaczył, że w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości konieczna jest zmiana konstytucji, wymogła powstać instytucja sędziów pokoju, żeby ten model był skuteczny i sprawny.

- Wynika to z faktu, że art. 176 ust. 1 Konstytucji stanowi, że postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Oznacza to, że którekolwiek władcze rozstrzygnięcie w stosunku do obywatela niezależnie w jakiej procedurze jest wydawane, musi podlegać dwuinstancyjnej kontroli sądowej – przekazał wiceminister.