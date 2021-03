Konferencja Koalicji Obywatelskiej. Jest wniosek do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie spółek powiązanych z Danielem Obajtkiem

Daniel Obajtek zwraca się do prokuratury o weryfikację nagrań „Gazety Wyborczej”

Daniel Obajtek poinformował w środę, że zwróci się do Prokuratury Krajowej, aby ta zweryfikowała udostępnione przez „Gazetę Wyborczą” materiały, które go dotyczą. Z kolei mec. Maciej Zborowski przekazał, że do Prokuratury Krajowej wpłynie wniosek „o przeprowadzenie kontroli przez Prokuraturę Krajową postanowienia Prokuratury Rejonowej w Krakowie z 2016 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie tzw. rzekomego składania fałszywych zeznań przez Daniela Obajtka”.