Konferencja KO ws. lotu prezydenta Andrzeja Dudy. „Ten rząd nieodpowiedzialnych ludzi doprowadzi do kolejnej katastrofy”

W środę odbyła się konferencja Koalicji Obywatelskiej dotycząca „złamanie przepisów i tuszowanie sprawy lotu z prezydentem Andrzejem Dudą.”

- Chcieliśmy się odnieść na tej konferencji do słynnego już lotu prezydenta Andrzeja Dudy w kampanii prezydenckiej 2 lipca. Lotu, który może być instruktażowo pokazany, jak w Polsce łamany są procedury, jak szafuje się życiem ludzkim , nie dba się o to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo – mówił podczas konferencji poseł Marcin Kierwiński.