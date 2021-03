Konferencja Episkopatu Polski apeluje o przestrzeganie obostrzeń. "Nikt nie chciałby zamknięcia czy ograniczonego dostepu do kosciołów" Maciej Badowski

W kościołach obowiązuje nowył limit liczby wiernych - 1 osoba na 20 m kw. Wojciech Wojtkielewicz/ Polska Press

- Nikt nie chciałby zamknięcia kościołów i nikt nie chciałby, żeby dostęp do nich był ograniczony- powiedział rzecznika Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak. Jak tłumaczył, jest to "niezwykle ważne dla dobra duchowego każdego z nas" i dlatego należy podjąć "wspólny wysiłek, by do takiej sytuacji nie doszło". Jednocześnie przedstawił apel przewodniczącego KEP, abp Stanisława Gądeckiego o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych.