Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium. Blinken: Rosja nie wkroczyła na ścieżkę dyplomacji

W swoim przemówieniu otwierającym monachijską Konferencję Bezpieczeństwa (MSC) sekretarz generalny ONZ António Guterres podkreślił potrzebę międzynarodowej współpracy i dyplomacji w czasach narastającego kryzysu. Zwrócił uwagę w szczególności na trwający kryzys na Ukrainie, który ma zająć centralne miejsce w dyskusjach publicznych i dwustronnych na konferencji.

Guterres wyraził głębokie zaniepokojenie koncentracją wojsk rosyjskich wokół Ukrainy i potencjalnym konfliktem zbrojnym w regionie.

- Nadal uważam, że to się nie stanie, ale gdyby tak się stało, byłoby to katastrofalne - ocenił. Zaapelował też, aby „wszystkie kwestie, w tym te najbardziej trudne do rozwiązania, były rozwiązywane w ramach dyplomatycznych. - Najwyższy czas na poważną deeskalację - stwierdził.