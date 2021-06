Konferencja Adama Niedzielskiego. „Akcja szczepień jest przyczyną tego, że sytuacja jest teraz pod kontrolą”

Ocenił także, że to właśnie szczepionki dają poczucie bezpieczeństwa.

- Ja logiki antyszczepionkowców nie potrafię pojąć - powiedział minister zdrowia zapytany, czy ostatnie wypowiedzi Andrzeja Dudy na temat szczepień mogą zostać wykorzystane przez antyszczepionkowców.

Podczas konferencji padło pytanie, jak zachęcić do szczepień Polaków.

- Nie ma jednej czarodziejskiej różdżki – odpowiedział szef resortu zdrowia. - Jeśli popatrzymy sobie na okres od grudnia, kiedy rozpoczęła się akcja szczepień, to działa bardzo dużo elementów i mamy nadzieję, że będą działały nadal. Proces Narodowego Programu Szczepień zbudował swoją wiarygodność – ocenił.

- Jeszcze na początku roku opozycja wskazywała, ze zaszczepienie chętnych będzie trwało latami. My możemy potwierdzić, że do września, do jesieni, czyli do tego momentu, kiedy pojawia się ryzyko kolejnej fali, wszyscy chętni zostaną zaszczepieni – przekazał Niedzielski.