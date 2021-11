Konfederacja wnioskuje o odwołanie wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego. Chodzi o debatę nad projektem "Stop LGBT"

Zbiórkę podpisów pod wnioskiem o odwołanie wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego prowadzi poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Pod wnioskiem podpisało się w sumie 20 osób - w tym niektórzy posłowie PiS, Solidarnej Polski oraz Kukiz'15.

Czarzasty zapytany podczas rozmowy w Polskim Radiu 24 o wniosek ws. jego odwołania odpowiedział:

Być odwołanym za obronę praw jakiejś grupy społecznej, za to, żeby starać się nie dopuszczać jak najbardziej do tego, żeby ta grupa była poniżana, to moim zdaniem jest zaszczyt. W związku z tym, jeżeli zostanę odwołany za obronę środowiska LGBT, to będę spał zupełnie spokojnie. Myślę, że jak przyjdzie kres podsumowania moich wad i zalet w pewnej chwili, to raczej wpiszę to po stronie zalet.