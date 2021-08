Konfederacja: prezydent Duda powinien odebrać Frasyniukowi Order Odrodzenia Polski

- Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania - trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie - powiedział w rozmowie z Grzegorzem Kajdanowiczem w TVN24 Władysław Frasyniuk.

W odpowiedzi, posłowie Konfederacji zorganizowali konferencję, podczas której zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, aby odebrał Frasyniukowi Order Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało mu przyznane w 2006 roku przez ówczesnego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego, za jego opozycją działalność w czasach PRL.

Na razie prezydent nie podjął w tej sprawie żadnych działań.

Źródło: Onet.pl