Koncert The Weeknd w Los Angeles został przerwany. Słynny piosenkarz wyszedł na scenę i przeprosił fanów

– Nie wiem, co się właśnie stało… ale straciłem głos. To mnie dobija, nie chcę przerywać występu, ale nie mogę dać wam koncertu, który chcę wam teraz dać – powiedział The Weeknd do tłumu krzyczących pod sceną fanów.

Jak zaznaczył, zadba o to, aby każdy dostał zwrot pieniędzy za bilety na wydarzenie. – Niedługo zrobię dla was show. Teraz chciałem wyjść i osobiście was przeprosić. Wiecie, jak bardzo mnie to dobija, przepraszam. Kocham was, bardzo dziękuję – powiedział, po czym zszedł ze sceny.