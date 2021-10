Koncert Coldplay już dziś w RMF FM. Kiedy grupa Coldplay zagra w Polsce? Gdzie można kupić bilety?

Już dziś, w piątek 15 października 2021 r., 13 stacji radiowych w całej Europie należących do Bauer Media Audio nada ekskluzywny koncert zespołu Coldplay, który dotrze do ponad 40 milionów fanów. W Polsce najciekawszych fragmentów będzie można słuchać w RMF FM po godz. 20, a na stronie rmf.fm będzie można zobaczyć wideo z czterema piosenkami z koncertu.

Koncert w londyńskim Shepherd’s Bush Empire, przeznaczony wyłącznie dla 2 tys. fanów, to powrót Coldplay na scenę przed premierą nowego albumu „Music of the Spheres”.

- Stworzyliśmy fantastyczne wydarzenie, którym mogą cieszyć się wspólnie miliony ludzi w całej Europie. Wszystko dzięki połączeniu bezkonkurencyjnej skali naszego działania i wyjątkowego zasięgu. Radio jest w stanie zapewnić branży muzycznej niezwykłą łączność pomiędzy artystami a fanami - komentuje Paul Keenan, prezes Bauer Media Audio, właściciela stacji RMF FM.