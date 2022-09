Koncert Arctic Monkeys na festiwalu Kalorama w Lizbonie przyciągnął tłumy. Zobacz zdjęcia z drugiego dnia imprezy w Portugalii Tomasz Dereszyński

Drugiego dnia festowalu Kalorama w Lizbonie zagrali: Arctic Monkeys, Bonobo, Jessie Ware, Róisín Murphy, Blossoms, Bruno Pernadas, The Lathums, The Legendary Tigerman, Alice Phoebe Lou, Crawlers, Golden Slumbers, You Can't Win Charlie Brown. Impreza w obiektywie Macieja Rogowskiego.