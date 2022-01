Koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Wiceszef MON: Kolejna agresja może się zakończyć upadkiem prezydentury Putina

Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, pytany przez polskatimes.pl o to, czy możliwa jest eskalacja agresji Rosji na Ukrainę powiedział, że „musimy być gotowi na wszystkie scenariusze, ponieważ Władimir Putin dokonuje różnych kalkulacji i może się zdecydować na wariant agresji”. – Naszym zadaniem jest podwyższać rosyjskie koszty ewentualnej inwazji, poprzez wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy i politykę sankcji wobec Rosji ze strony państw kolektywnego Zachodu, czyli Unii Europejskiej, NATO, ale także sojuszników dalej oddalonych, a myślących, podobnie jak my, czyli krajów takich, jak Japonia i Korea Południowa. I to robimy – dodał.

Wiceszef MON podkreślił, że „oczywiście, pomimo tego, że groźby sankcji dla Rosji są bardzo poważne, to proszę pamiętać, że Putin kieruje się także kalkulacjami wewnętrznymi”. – W sytuacji, kiedy słabnie gospodarka, kiedy ma problemy wewnętrzne, to często dyktatury sięgają po wroga zewnętrznego. Łatwiej wtedy konsolidować społeczeństwa wokół siebie. Tak samo robi Alaksandr Łukaszenka, który cały czas cały straszy Polską i Litwą, że my szykujemy inwazję na Białoruś. Przecież każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek wie, że to absurdalne. Jednak jest to potrzebne Łukaszence, żeby cały czas trzymać wysoki poparcia dla siebie jako jedynego obrońcy białoruskiego status quo, szczególnie w strukturach siłowych. Tak samo jest z Władimirem Putinem. Może się zatem okazać, że pomimo groźby sankcji i znacznie dozbrojonej Ukrainy i tak będzie chciał zaatakować – wyjaśnił.