Komunikat PZPN początkiem "knebla"? Kulesza prowadzi jeszcze negocjacje z trenerem

- Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że podczas posiedzenia Zarządu 19 stycznia 2022 roku, Prezes Cezary Kulesza przedstawił aktualną sytuację związaną z wyborem selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes poinformował Członków Zarządu, że trwają negocjacje z kandydatami na trenera. Przez wzgląd na ich pomyślny przebieg oraz spokój niezbędny dla najlepszej decyzji, PZPN nie będzie udzielał więcej informacji w tym temacie do czasu jej podjęcia - tak brzmi cały komunikat wydany w środę przez PZPN.

Zarząd związku spotkał się dziś w celu ustalenia kilku kwestii. Na posiedzeniu wybrano dwóch trenerów, ale zespołów młodzieżowych. Kadrę do lat 19 przejmie obecny trener Górnika Zabrze Marcin Brosz, który w klubie zostanie do czerwca, a kadrę do lat 16 przejmie Marcin Włodarski. Ustalono również miejsce czerwcowych meczów Ligi Narodów - z Walią zagramy we Wrocławiu, a z Belgią w Warszawie.