Komunia na rękę to profanacja? Jest stanowisko KEP. "Nikt nie powinien tego sposobu negować". Tak wygląda komunia w czasach koronawirusa

Komunia na rękę to profanacja? Jest stanowisko KEP

Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP jasno odniosła się do pojawiających się oskarżeń osób, że komunia przyjmowana na rękę to profanacja.

Nie można zarzucać profanowania Eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą do rąk, zwłaszcza w okresie pandemii. - brzmi stanowisko KEP.

Koronawirus zmienił również pewne zachowania w kościele. Choć do tej pory główną formą przyjmowania komunii była komunia do ust, to jak podaje KEP, "wcale nie oznacza, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne".

KEP o przyjmowaniu komunii w okresie pandemii koronawirusa

Komisja oskarżenia o profancję uznaje za niesprawiedliwe, a przyjmowanie Najświętszego Sakramentu na rękę wcale nie oznacza braku szacunku.