Kompromitacja Bayernu! Lewandowski i spółka za burtą Pucharu Niemiec

Borussia wyszła na prowadzenie już w 2. minucie, gdy Dayot Upamecano zgubił Kouadio Kone, a ten strzałem po ziemii pokonał Manuela Neuera. Gospodarze napierali dalej zamiast się bronić i w 15. minucie Ramy Bensebaini podwyższył na 2:0. Sześć minut później Lucas Hernandez sfaulował w polu karnym Tobiasa Stielera i z 11 metrów Algierczyk zdobył swoją drugą bramkę.

Julian Nagelsman wierzył w swój zespół i nie zrobił żadnych zmian w przerwie, co zemściło się już po sześciu minutach. Breel Embolo strzelił dwa gole w odstępie siedmiu minut i było już 5:0. Po pierwszym trafieniu Szwajcara trener Bayernu sięgnął po rezerwowych, ale nie byli oni w stanie odwrócić losów meczu. Borussia nie kontrolowała tempa, ale jej ataki były szybkie, bezpośrednie i przede wszystkim skuteczne.

Porażka przerwała serię trzech zwycięstw z rzędu Bayernu i była dopiero drugą w tym sezonie (1:2 z Eintrachtem 03.10). Co gorsza jest to drugi rok z rzędu kiedy mistrzowie Niemiec odpadają już w drugiej rundzie krajowego pucharu. W pierwszej rundzie mistrzowie Niemiec rozgromili Bremer SV 12:0, ale bez Roberta Lewandowskiego na boisku, co oznacza, że Polak zakończył te rozgrywki bez trafienia.