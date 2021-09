Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę dot. Polski w UE. Czerwińska: Wykluczamy możliwość Polexitu

Anita Czerwińska przekazała, że na środowym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS podjęte zostały dwie uchwały. - Powiem o tej pierwszej, najważniejszej, bardzo doniosłej dla nas. W związku z tym, że pojawiają się w ostatnim czasie kłamliwe informacje na temat stanowiska PiS w sprawie przynależności Polski do UE, postanowiliśmy uchwałą Komitetu Politycznego odnieść się do tego. Uchwała nosi tytuł „w sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności RP – mówiła rzeczniczka na briefingu prasowym.

Jak wskazała, dokument zaczyna się od stwierdzenia, że Polska „ jest państwem europejskim od ponad tysiąca lat”. - Wykluczamy możliwość Polexitu, ponieważ rzeczywistością naszego kontynentu jest UE. To przepisywanie nam przez totalną opozycję czegoś, czego absolutnie nie planowaliśmy. Nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach – przekonywała posłanka.